Dak huis ingestort door brand in Doorwerth

DOORWERTH - De brandweer in Doorwerth is zondagavond laat uitgerukt voor een brand in een huis aan de Vossenstraat. De eerste melding kwam rond 23.30 uur binnen. Een bewoner is behandeld in een ambulance nadat die persoon om onduidelijke reden de brandende woning weer was ingegaan.