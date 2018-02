Dakloze Bertus: 'Om 5.00 uur word ik wakker van de kou'

Dat betekent dat Bertus elke dag naar het station of de bibliotheek wandelt om warm te worden. ,,Meestal ga ik alleen. Blijf je rustig, is er niets aan de hand. Als je met een groep komt, grijpt de politie snel in. Je wordt weggestuurd of je krijgt een boete voor het bier drinken. Ik ga als het even kan zitten tussen de mensen die op de bus wachten. Dan neem ik stiekem een slokje. Je probeert de politie te slim af te zijn.’’



Bertus heeft niet de illusie dat mensen niet zien dat hij dakloos is. ,,Als je mij toevallig een keer tegenkomt, valt dat niet op. Maar als ik elke dag alleen op dezelfde tijden door de stad loop, dan weten de mensen wel wat er met mij aan de hand is.’’



Bertus drinkt vijf tot acht halve liters op een dag. ,,Tegen de stress en de verveling. Het eerst blik haal ik om 8.00 uur bij Albert Heijn, voor ik naar Kruispunt ga. Ik ben met het drinken begonnen toen mijn vader overleed in 1985. Toen veranderde mijn leven. Ik werd alcoholist en raakte ik dakloos. Ik hoop dat dit niet lang meer duurt. Dit leven begint zijn tol te eisen. Ik gun het niemand. Maar ik kan er ook niemand de schuld van geven. Ik heb het mezelf aangedaan.’’