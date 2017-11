Dakloze Robbie Williams kwijnt weg in lekke tent in Arnhems park

ARNHEM - De sympathieke en grappige Engelsman Robbie Williams woont alweer maanden achtereen in een lekkende tent in een park vlakbij station Presikhaaf in Arnhem. Zijn gezondheid holt achteruit.

Volgens zijn helpers, omwonenden van het park, overleeft hun vriend een zware winter niet.

Als de regen met bakken uit de hemel komt, slaapt de dakloze op een bank. Zijn tent verandert in een zwembad. ,,Ik heb geen zin de hele nacht in het water te liggen. Dat is slecht voor mijn pijnlijke gewrichten. Ik heb chronische jicht.’’

Klachten

Volgens de Arnhemmers die Williams zo goed en zo kwaad als het kan steunen, heeft de dakloze een waslijst aan lichamelijke klachten. ,,Hij valt langzaam maar zeker uit elkaar. Robbie heeft hartritmestoornissen en her en der ontstekingen en zwellingen. Ook heeft hij een soort klompvoet die al zwart aan het worden is. Wat wil je als je waterdoorlatende sportschoenen draagt.''



Williams is dolgelukkig met de hulp van zijn stadgenoten. Zij hebben het voor elkaar gekregen dat hun vriend gratis medische zorg krijgt. ,,Verder krijgen wij overal nul op het rekest. Als ik zie hoe Robbie moet leven, schaam ik mij ervoor Nederlander te zijn’’, zegt een van hen. ,,Ik zou hem graag met burgemeester Ahmed Marcouch in contact willen brengen. Misschien kan hij iets voor Robbie betekenen.’’

Pijn

De dakloze slaapt nu al een half jaar in een tent in een parkje nabij station Presikhaaf. Daarvoor verbleef Williams een half jaar in de daklozenopvang van IrisZorg. Ook had hij drie jaar lang zijn bivak in een tent in een ander park in de buurt. ,,Die hebben ze in de fik gestoken.’’

Quote Ik bedel niet. Krijg ik niets, dan heb ik niets te eten Robbie Williams Vrijwel elke dag strompelt Williams van zijn tent naar winkelcentrum Presikhaaf. Elke stap die hij zet, doet pijn. In het winkelcentrum gaat hij op een bank zitten in de hoop een paar euro toegestopt te krijgen. ,,Ze kennen mij inmiddels. Ik bedel niet. Krijg ik niets, dan heb ik niets te eten.’’



Van de munten koopt hij bij een supermarkt een warm broodje en afhankelijk van het bedrag één of meer halve liters bier. ,,Die heb ik nodig om in slaap te komen, mijn problemen te vergeten en de pijn te verzachten.’’

Shit

Williams is geboren in Emsworth. Hij heeft jaren gediend in het Britse leger. De Engelsman heeft in de jaren tachtig gevochten in de slag om de Falkland-eilanden. Daarna is de oud-militair naar Duitsland gereisd, waar hij als stratenmaker heeft gewerkt. Een kwarteeuw geleden kwam hij naar Nederland. Hij woonde samen met een vrouw in de buurt van winkelcentrum Presikhaaf. De relatie liep spaak en daarmee raakte Williams zijn adres en uitkering kwijt. Een rechtszaak daarover liep op niets uit.

Toen begon het daklozenbestaan, dat hij afwisselde met soms enkele maanden onderdak in een opvang. Williams: ,,Dit leven is shit. Waardeloos. Ik heb er meer dan genoeg van. Ik wil een normaal leven leiden, net als ieder ander."