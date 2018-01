Daniël (22) leeft van giften en bidt op straat om genezing voor zieken

videoARNHEM - Daniël van Deutekom (22) leeft al twee en een half jaar uitsluitend van giften. Na zijn vwo-diploma heeft hij zijn leven in het teken gezet van evangelisatie en gebedsgenezing. In december schitterde hij in de documentaire 'Zondagskinderen' van nieuwsnetwerk Vice en sprak hij bij RTL Late Night over zijn roeping.

,,God houdt van u mevrouw, mag ik bidden voor genezing?

Daniël van Deutekom vraagt het aan een vrouw in een rolstoel, die voorbijkomt in het winkelcentrum van Arnhem. De vrouw kijkt enigszins beduusd. ,,Nou’’, zegt ze, ,,ik vind het altijd aardig als iemand lief wil zijn, dus dat mag best. Maar ik ga wel even verder.’’

Heilige Geest

Daniël is lid van pinkstergemeente De Vluchtheuvel in Arnhem, maar opereert vaak zelfstandig. In zijn woning in Westervoort houdt hij gebedsavonden en zangdiensten. Via Facebook, YouTube en nieuwsbrieven bereikt hij christenen uit het hele land.

De geboren Arnhemmer legt zijn handen op zieken of mensen met een beperking. Hij vraagt de Heilige Geest om genezing te geven. Christenen die zijn werk bewonderen, ondersteunen hem financieel.

Krijg je elke maand genoeg geld binnen?

,,Nee, niet altijd. Ik loop nu bijvoorbeeld twee maanden achter met mijn zorgverzekering. Toch komt het altijd goed. Dat maakt het ook spannend, leven in geloof. Vertrouwen dat de Heer voorziet.’’

Er zijn christenen die het geweldig vinden wat jij doet, maar er zijn ook christenen die voor je waarschuwen.

,,Ja, ik heb daar soms wel een beetje genoeg van. Christenen die elkaar allemaal de les lezen. De discussie over hoe het wel moet en hoe het niet moet. Ik geloof dat God bij alle mensen is die oprecht naar Hem zoeken. Ook bij christenen die in een traditionele kerk zitten. Ik denk dat ik in mijn leven wel een stukje meer van de hemel zie dan zij. Dat komt omdat in de hemel geen ziekte is en pijn. Door ziekte in de naam van Jezus te genezen, kom ik daarmee een stapje dichter bij een hemel op aarde.’’

Je zoekt in je geloofsleven constant naar wonderen en tekenen. Is het voor jou belangrijk dat God zich telkens opnieuw aan je bewijst?

,,Voor mij niet zo zeer, maar als ik andere mensen wil overtuigen van het bestaan van God, denk ik wel dat het nodig is. Een genezing is een krachtig signaal waarbij iemand beseft dat God bestaat en hem of haar heeft genezen. Het zou mooi zijn als mensen genoeg zouden hebben aan natuurschoon of de schepping, maar in deze tijd is dat niet meer zo.’’



Er zullen veel mensen zijn die denken: wat een flauwekul. Twijfel je wel eens aan het bestaan van God of aan wat jij doet?

,,Ja. Net als iedereen heb ik ook teleurstellingen in mijn leven. Of dan lukt het niet om iemand te genezen door middel van gebed. Toch begrijp ik achteraf altijd waarom het zo heeft moeten zijn. Ik sta ook wel open voor andere verklaringen voor de genezingen die ik meemaak, maar goede verklaringen heb ik tot dusver nog niet gevonden. Mensen zijn plotseling genezen van rugklachten die ze al zeven jaar hebben. Ik kwam onlangs iemand op straat tegen die me aansprak. Hij zei: 'Ken je mij nog? Jij hebt mij jaren geleden van mijn klachten afgeholpen door te bidden. De klachten zijn nooit teruggekomen.' Ik herinnerde mij die meneer niet, maar het bevestigt wel mijn beeld dat Jezus geneest.’’

Hoe ben je op dit punt in je leven gekomen, als gebedsgenezer en evangelist?

,,Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, maar het ging bij ons thuis nooit over wonderen of tekenen. Rond mijn veertiende kwam ik er voor het eerst mee in aanraking, op een christelijk festival. Vrienden vertelden me dat zij hadden gehoord dat er genezing mogelijk is in de naam van Jezus. We besloten het meteen uit te proberen. We gingen de tenten langs en vroegen mensen of ze genezing nodig hadden. Die dag zagen we een twintigtal genezingen, wat mij ontzettend verbaasde. Op hetzelfde festival werd ik dat weekeinde bevangen door de liefde van God, ik viel er letterlijk flauw van. Mijn ouders hadden in eerste instantie wel hun twijfels over mijn pad, het leven van giften, maar zien nu dat het kan en dat God voor mij zorgt.’’

Is dit iets wat jij altijd wilt blijven doen?

,,Nee, ik zie dit als een tussenperiode. Ik zou graag willen bijdragen aan een krachtige jeugdbeweging voor christenen in Nederland. Ik handel nu nog vrij impulsief en fragmentarisch, maar ik wil in de toekomst bijdragen aan iets dat echt impact kan geven.’’



,,Ja, God houdt van ons, daar weten wij alles van lieverd’’, zegt een oude dame die met haar man voorbij schuifelt. Het is een mooie dag voor Daniël en zijn vriend Samuel in de binnenstad van Arnhem. Voorbijgangers reageren vriendelijk, ook als ze geen gebed willen.



Marthino Lawalata stapt uit zijn scootmobiel. De jongens hebben zojuist voor Lawalata's pijnlijke knieën gebeden. 'Wat een geschenk dat ik jullie mag ontmoeten!', roept de oude man. ,,Mijn knieën doen al veel minder pijn.’’ Daniel glundert. ,,God is beter dan alle drugs bij elkaar.’’