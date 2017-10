Dankzij Bob Roelofs weet Jagger dat Arnhemse Meisjes 'het lekkerste' zijn

Bob Roelofs hoorde het vanuit de zaal glimmend van trots aan, met aan zijn zijde zijn eigen Arnhemse meisje Joukje. Want de kennis die Jagger had van de Gelderse hoofdstad, was hem door de betrokken Arnhemmer (onder meer bekend van Arnhem Top 2000) aangereikt.



Het is standaardprocedure bij de 'Greatest Rock & Roll Band in the World' dat Jagger zich laat informeren over het land en/of de stad waar de band speelt. GelreDome-directeur Hèrald van de Bunt was in Arnhem de schakel tussen The Stones en Bob Roelofs, vertelt de Arnhemmer, al zat een echte ontmoeting met de rockers er niet in.