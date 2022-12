Danny en Mientje hebben al 50 jaar een kiosk: ‘Dit is mijn huiskamer, zo mot je het zien’

Nieuwe, leuke winkels staan op het verlang­lijst­je in ‘onveilige’ Steen­straat: ‘Er is nu veel meer saamhorig­heid’

ARNHEM - Doorpakken met een gevarieerd aanbod aan winkels en nieuwe horeca staat voor volgend jaar hoog op de verlanglijst van ondernemers in de Steenstraat in Arnhem. ,,We zoeken leuke zaken die zich bij ons willen aansluiten”, zeggen ze bij de snel groeiende Vereniging Ondernemers Steenstraat.

19 december