Dans en je broek speelt de nieuwe plaat van Arnhemse hiphopband

Jongen en vrouw opgepakt na mishandeling in Malburgen

16 oktober ARNHEM - De politie een 17-jarige jongen en een 37-jarige vrouw, beide uit Arnhem, opgepakt in verband met de mishandeling van een 15-jarige Arnhemse. Dit gebeurde zondagavond in de wijk Malburgen Oost op de hoek van de Lisdoddelaan en de Huissensestraat in Arnhem.