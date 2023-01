David tegen Goliath: Arnhemmer sleept Meta voor de rechter nadat zijn Facebook gehackt werd

Topkeep­ster Joanne Koenders geeft haar leven een radicale draai

ARNHEM - In haar laatste seizoen als topsportster won Joanne Koenders bij haar club Polar Bears in 2022 alles wat er te winnen viel op nationaal gebied: de supercup, de beker én het landskampioenschap. Daarna trok de 25-jarige waterpolokeepster de deur in Ede achter haar dicht en startte een nieuw leven.

2 januari