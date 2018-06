Zieke paarden in Arnhemse Stal Mansour hebben droes

Video HAN Arnhem op jacht naar record met waterstof­au­to

10:04 ARNHEM - Het HAN Hydromotiveteam van de autotechniekopleiding in Arnhem strijdt om de winst in de Shell Eco-marathon. De uitdaging: in een zelfgebouwde waterstofauto een afstand van 14,55 kilometer afleggen met het laagste verbruik.