De A50 zit dicht dus vaker stilstaan bij Ellecom en stapvoets door Dieren: ‘Dit is gewoon een sluiproute’

Nog even en we kunnen weer over de A50 sjezen: ‘We willen een biljartla­ken neerleggen’

Nog veertien kilometer asfalteren, dan kunnen we vanaf maandag 05.00 uur weer over de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn sjezen. Rijkswaterstaat ligt naar eigen zeggen op schema met de ‘grootste operatie ooit’. Grootste uitdaging is de hittegolf. Al houdt wat lekkers de werknemers overeind. ,,Zo is het a piece of cake.”

15 augustus