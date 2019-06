De angst van flatbewoners aan het Kleefseplein: ‘Dit willen we niet meer meemaken’

Video Onderzoek politie na vondst lichaam voor flat in Arn­hem-Zuid

9:43 ARNHEM - Voor een flat aan het Kleefseplein in Arnhem is kort voor middernacht een lichaam gevonden. De politie sluit een misdrijf niet uit en is in de nacht van dinsdag op woensdag een onderzoek begonnen naar de doodsoorzaak van de overledene.