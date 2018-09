De Arnhemse villamoord: signalen gerechtelijke dwaling waren er al

1. Hoe zat het ook alweer met de Arnhemse villamoord?

Op 2 september 1998 vindt tussen zeven en acht uur 's avonds een gewelddadige overval plaats in een vrijstaande villa aan de Apeldoornseweg in Arnhem. De bewoonster (63) van het huis wordt gedwongen om op bed te gaan liggen en daarna doodgeschoten. Een dan 33-jarige vriendin van de vrouw - die tijdens de overval de woning was binnen gekomen - moet net als het slachtoffer op bed gaan liggen wordt ook geraakt. Zij overleeft de schietpartij. Uit de woning worden betaalpassen en geld weggenomen, maar de villa is niet grondig doorzocht. Cash geld blijft achter en de kluis van het slachtoffer blijft onaangeroerd. Er zijn geen braaksporen aan het huis. De zwaargewonde vriendin heeft één verdachte gezien. Negen mannen uit het Arnhemse en Nijmeegse drugsmilieu worden opgepakt en in 1999 tot langdurige celstraffen veroordeeld. Eén van hen pleegt na de eerste rechtszaak zelfmoord in zijn cel. Een verdachte is naar Duitsland gevlucht en ontspringt daar de dans, justitie heeft te weinig bewijs in handen. In hoger beroep worden de daders in de Arnhemse villamoord veroordeeld tot straffen variëren van vier jaar tot twaalf jaar cel.