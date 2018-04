De 'Bosz-doctrine' keert terug bij Vitesse

Vermiste tiener tijdens nachtelijke zoekactie gevonden in bosgebied bij Arnhem

13:37 ARNHEM - Een jongen van 15 jaar oud is in de nacht van vrijdag op zaterdag levend en wel teruggevonden in de bossen bij de Kemperbergerweg in Arnhem. Hij was sinds vrijdagmiddag vermist. Over de toedracht van de vermissing is niets naar buiten gebracht.