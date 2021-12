‘De bunkertapes’: hoe ex-agent geld verdient met duizenden datatapes in een atoombunker

Renkum is de eerste plek in Nederland waar op meer dan 4 kilometer diepte wordt geboord, op zoek naar warmte

RENKUM - Renkum is de eerste plek in Nederland waar meer dan 4 kilometer diep geboord gaat worden voor ultradiepe geothermie. De warmte op grote diepte in de aarde moet er in de toekomst voor zorgen dat Smurfit Kappa Parenco voor energie niet langer afhankelijk is van aardgas en biomassa.

