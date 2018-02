De directeur die gevangenen een sleutel gaf

Het lijkt alsof er met het afscheid van De Koepel enkele jaren geleden ook het oude regime vaarwel is gezegd.

,,Toen ik in 2012 in Arnhem kwam, was ik nog directeur van zowel De Koepel als PI Arnhem-Zuid. Mijn eerste klus was om De Koepel te sluiten. Het personeel had moeite met de sluiting. Het was een prachtig gebouw om in te werken. Bovendien was de sociale controle groot. Vanuit het midden had je zicht op alle cellen. Dat had zo zijn voordelen. Bij de gedetineerden was De Koepel minder in trek. Te gehorig. Voor de medewerkers is het werk alleen maar interessanter geworden. Zij zijn geen bewaarder meer, maar veel meer vakinhoudelijk bezig.



Ik ben trots op de medewerkers. Elke dag leveren ze weer een enorme prestatie. Als ik kijk naar de volwassen manier waarop het personeel omgaat met de nieuwe manier van werken, dan kan ik wel concluderen dat we een van de betere PI's van Nederland zijn.’’