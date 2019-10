De draai van Drenth

VIDEO Dion ‘Soldier’ Staring onder de indruk na laatste MMA-ge­vecht: ‘Echt heftig’

20:08 ARNHEM - MMA-vechter Dion ‘Soldier’ Staring was dinsdagmiddag nog altijd niet echt bekomen van wat zijn afscheidspartij, zaterdagavond in sporthal Elderveld in Arnhem, allemaal had losgemaakt in de stad. Zowel fysiek als mentaal kreeg hij het te verduren op zaterdag, en de daaropvolgende dagen.