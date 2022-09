De drie beste buurten van Gelderland liggen in één stad, check hier jouw gemeente

Na prinsjes­dag vreest bakker Esther voor haar bestaan en Frits (84) voor zijn gasreke­ning: ‘Nu al in de kou’

In de miljoenennota vliegen de miljarden aan steun je om de oren, maar of dat nu echt voor iedereen goed nieuws is? De 84-jarige Frits uit Doorwerth heeft nu al een dikke trui aan, voor de bakker uit Doetinchem wordt het ‘heel spannend’ en student Kayleigh uit Nijmegen is ‘heel erg boos’.

