De goudvissen in de Jansbeek in Arnhem hebben nog tot maandag

ARNHEM - Maandag moeten alle goudvissen in de Arnhemse Jansbeek zijn gevangen. Dat is de deadline die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt aan de groep mensen die de vissen heeft uitgezet. Zondag wordt geprobeerd de dieren te vangen.

De RVO maakt sinds een aantal weken jacht op de groep 'visuitzetters' nadat het Platform Invasieve Exoten een handhavingsverzoek indiende bij de rijksdienst. De goudvis, die oorspronkelijk niet voorkomt in de Nederlandse wateren, is een bedreiging voor inheemse soorten als de kroeskarper.

,,We geven de daders de kans hun overtreding te herstellen", legt een woordvoerder van de RVO uit. Een beroepsvisser controleert vervolgens of alle vissen weg zijn. ,,Is dat niet het geval, dan gaat de rekening voor het controleren en vangen naar de daders", kondigt de RVO aan. Is de beek schoon, dan betaalt de belastingbetaler.

Onzichtbaar

Arnhemmer Rob Garritsen roept via zijn Facebook-pagina Arnhem Mijn Stad op om zondagmiddag te helpen de vissen te vangen. Een kleine veertig mensen hebben inmiddels laten weten mee te doen aan de actie 'Onzichtbare vissen vangen'. Wie geen goudvis ziet, kan rommel uit de beek halen, stelt Garritsen.

Sinds de oplevering van de Jansbeek, eind vorig jaar, zijn zeker twee keer goudvissen in het water losgelaten. Zichtbaar zijn de dieren echter niet. Dat was ook de reden dat de gemeente Arnhem ze niet is gaan vangen, zoals de Partij voor de Dieren vroeg. Er werden geen goudvissen aangetroffen in de beek.

Voortplanten