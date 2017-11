'De kans is klein dat het goed komt in Arnhem'

ARNHEM - De Arnhemse politiek kan zich maar beter gaan richten op de toekomst na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. De kans dat het deze periode nog goed komt met de bestuurscultuur in de Gelderse hoofdstad is klein, denkt bestuurskundige Paul Frissen. Al was het maar vanwege de naderende raadsverkiezingen.

Maandagavond steunden 17 van de 37 aanwezige raadsleden een motie van wantrouwen aan het adres van wethouder Gerrie Elfrink. De oppositie was niet overtuigd van zijn bereidheid om bij te dragen aan het verbeteren van de bestuurscultuur in Arnhem. Ze kreeg geen meerderheid, maar gaf wel een signaal af.

Grenzen

Frissen constateerde in 'Patronen van politiek', het onderzoeksrapport dat hij maakte op verzoek van de voltallige Arnhemse gemeenteraad, dat het ernstig schort aan goede politieke omgangsvormen. Er is sprake van intimidatie, schofferen en dédain, grenzen worden stelselmatig overschreden. Aanleiding waren het opstappen van vier wethouders en het klappen van twee coalities.

Volledig scherm Paul Frissen. © ©FOTOGRAFIE ROB KEERIS 2007 De gemeenteraad stak, in meerdere en mindere mate, tijdens een openbaar debat de hand in eigen boezem en sprak de wil uit om het anders en beter te gaan doen. Vervolgens was de vraag hoe de vijf Arnhemse wethouders en de nieuwe burgemeester Ahmed Marcouch als college-voorzitter met het rapport zouden omgaan.

Wat Frissen betreft hoef je voor het antwoord op die vraag 'geen doctoraalstudie politicologie te hebben gevolgd.' ,,B en W hadden het rapport moeten omarmen, excuses moeten maken en samen met de gemeenteraad gevolg moeten geven aan de aanbevelingen in het rapport", zegt hij.

Dat gebeurde niet. Het college schreef na twee weken bedenktijd de raad een brief waarin 'nader onderzoek' werd aangekondigd ter 'verificatie' van de beelden en gevoelens in Frissens rapport. ,,Ik was verbijsterd", zegt de onderzoeker. Dat een groot deel van de raad in woede ontstak, kan hij zich goed voorstellen.

Huilen

De excuses die het college maandagavond maakte, ook over de 'ongelukkige' brief, hebben de zaak niet per se geholpen, constateert de bestuurskundige. Het was slimmer geweest als B en W de brief hadden ingetrokken, vindt hij. ,,Zeg de gemeenteraad de brief te vergeten en spreek de wil uit om samen verder te gaan. Maar kennelijk is anders besloten.’’

Uiteindelijk is wethouder Elfrink de kop van jut. Een motie van wantrouwen is de zwaarste politieke 'tik op de vingers'. ,,De onvrede over de opstelling van het college daalt dan neer op het hoofd van één wethouder. Dat is politiek. Daar moet je dan ook geen tranen met tuiten over gaan huilen’’, vindt Frissen.