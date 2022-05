De kern van de boodschap: ik ga u niet helpen met uw cv-ketel

Nieuwsgie­rig­heid en weemoed leiden bij Jos (77) tot boek over zijn geboorte­plaats Dieren

DIEREN - De Dierense geneesheer Wouter Cornelis van Lockhorst vaccineerde al in de zeventiger jaren van de 19de eeuw dorpskinderen tegen pokken. Dat deed hij met het vocht dat hij, in het bijzijn van de kinderen, onttrok aan de pokken op een kaalgeschoren kalf. Het is te lezen in ‘Dieren in vroegere tijden’, een recent verschenen boek van oud-Dierenaar Jos Leeman.

