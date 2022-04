De kroeg als speelplek voor jonge theatermakers. ‘We móesten dit nu doen’

In acht Arnhemse cafés in en rondom het centrum spelen jonge makers korte voorstellingen, van dans tot en met toneel, (muziek)theater en spoken word. Het evenement is een samenwerking tussen festival Hoogte80 en het CTF Utrecht.

,,Die zijn we een paar jaar terug – voor de coronaperiode – al aangegaan”, zegt Hoogte80-directeur Harold Oddens. ,,In Utrecht werken ze met een publiekswinnaar en een jurywinnaar. Die winnende acts maken dan een tourtje langs andere festivals, waaronder het onze. Door die samenwerking is het idee gaan leven in Arnhem een eigen Café Theater Festival neer te zetten.”

Kat uit de boom kijken

Deze eerste editie is een pilot. ,,Om de stad er kennis mee te laten maken. Zowel het publiek als horecaondernemers die de kat eerst even uit de boom willen kijken. Volgend jaar willen we dan een volwaardige editie houden, met twintig deelnemende cafés en voornamelijk makers die een binding met de stad of regio hebben.”

Aan het CTF Utrecht zit een begeleidend traject vast, waar de deelnemende makers in Arnhem ook gebruik van kunnen maken. Oddens: ,,Coaching en begeleiding, maar ook een workshopprogramma over de zakelijke kant voor cultuurmakers.”

Speelplek in Arnhem

De Hoogte80-directeur is blij dat hij jonge makers nu een speelplek in Arnhem kan aanbieden. ,,De coronatijd is voor mensen uit de podiumkunsten geen feestje geweest. Geen optredens en lange periodes niet eens samen mogen repeteren.”

Startende makers die nog in de afrondende fase van hun opleiding zaten, werden er nog eens extra door getroffen, stelt Oddens. ,,Niet naar school kunnen, is al waardeloos. Maar als je tijdens je studie al niet eens samen kan spelen, hoe moet je dan het veld in en vlieguren maken? De jonge makers zijn ook de eersten die last hebben van volgeboekte zalen nu alles weer open is. Want wie durft het aan hen te programmeren tussen het ruime bestaande aanbod? Daarom moesten we dit nu doen.”

Volledig scherm Jiaxin Chen © Jiaxin Chen

Interventie in de kroeg

Het was een hele puzzel om acts en cafés aan elkaar te koppelen. ,,Je moet inschatten of het bij het café en het publiek daar past”, vertelt Maurijn Teunisse van Hoogte80. ,,De artiest pleegt een interventie in de kroeg. Dat is anders dan wanneer je in een zaal speelt waar het publiek voor jou komt. Hier zitten de stamgasten aan de bar die opeens een voorstelling krijgen voorgeschoteld. Het is voor de makers ontzettend leerzaam om op die manier om te moeten gaan met hoe het publiek op je reageert.”

Aan de eerste dag is ook een een professionalsprogramma gekoppeld. Oddens: ,,Daarvoor hebben we programmeurs van theaters en festivals uitgenodigd. Die komen scouten of de voorstellingen ook iets voor hen zijn.”

Vol is vol

Er kan voor het Café Theater Festival niet worden gereserveerd. Vol is vol en na afloop kunnen bezoekers een bijdrage naar draagkracht geven. Na de voorstellingen in de cafés is er zaterdagavond 16 april van 23.00 tot 03.00 uur een gratis after party in Café Bosch. Daar is zondag om 22.00 uur ook de prijsuitreiking. De beste of leukste act volgens het publiek van het Café Theater Festival speelt in elk geval in mei ook op festival Hoogte80.

Programma Jiaxin Chen (dans) in Café Bosch Company Hëin? (circus) in Café Kroon Des Filles (muziektheater) in Café Vrijdag Collectief RAM (muziektheater) in Café Classen Naomi & Mireia (dans) in Davo Bar Jasmijn Wagenaar (kleinkunst) in Van Doorn Danstheater Aard (dans) in Nelson Tg Signum (visueel theater) in ABC Libertas Alle voorstellingen zijn op zaterdag 16 april tussen 18.30 en 22.30 uur en op zondag 17 april tussen 16.00 en 22.00 uur. Het tijdschema van de artiesten is te vinden op de website van het Café Theater Festival.