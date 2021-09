De leeuw van Wolfheze

Ik toonde hem de kaft van mijn boek. De ideale schoonzoon, een bundel columns van Herman Koch.



,,Heb je een vriendin?” vroeg hij.



,,Niet meer”, antwoordde ik.



,,Waarom lees je dat boek dan?”



Geestige vraag, dacht ik. ,,Training voor de toekomst.”



,,Ik zoek een gesprekspartner”, zei de jongen, die begin twintig leek. ,,Een vrouwelijke”, voegde hij toe toen ik uit beleefdheid mijn boek neerlegde. ,,Ik ga er eentje zoeken.”



Een idioot, maar toch ook een held. Zomaar meiden aanspreken in het wild, zonder dat het feest is: ik zou het niet durven. Dat hij er bepaald niet uit zag als een droomman maakte hem in mijn ogen extra dapper.

De krullenbol sprong met zijn korte broek en slippers op zijn gammele Gazelle, waarmee hij eerst tingelingelingend een rondje over het gras maakte, loerend als een wat te zware leeuw die zoekt naar een geschikte prooi.



Halverwege zijn tweede ronde stopte hij bij twee op een kleedje zittende meisjes, die vanuit mijn positie buitenlandse studentes leken. Met zijn armen over elkaar, afgestapt van zijn fiets, voerde hij een gesprek met ze. Een paar minuten later zat hij alweer naast me.



,,Die linker, die jij van de achterkant ziet, is een Filipino”, zei de krullenbol. ,,Die heeft een snor. Het is een kerel.” Toen vertelde de jongen dat hij in Thailand ooit het bed had gedeeld met een transseksueel. Hij keek er akelig serieus bij, op de een of andere manier deed hij me aan Joran van der Sloot denken.

Ik vroeg of hij op vrouwenjacht was. ,,Ik woon hier net, ben Arnhem nog aan het ontdekken. Maar ik ga zo naar huis. Morgenvroeg moet ik weer naar de kliniek.” Toen ik vroeg welke kliniek, antwoordde hij ‘Wolfheze’.



,,Heftig. Hoe ben je daar terechtgekomen?”



,,Familieproblemen.”



Verdrietig en klote, zei ik. ,,Dat is zeker verdrietig”, beet hij op zijn lip, alsof hij ieder moment in lachen of huilen kon uitbarsten. ,,Leuk is het daar niet. Maar deze en volgende week nog en dan is het klaar”, zei hij. ,,Ik heb hier al een huisje in het Broek.”



Toen stond hij op. ,,Ik heb honger, ik ga thuis wat eten.” De jongen sprong weer op zijn fiets en vertrok. Bellen deed hij niet meer, de leeuw was uitgebruld, de jacht voor vandaag voorbij. Maar de Arnhemse meisjes gaan ongetwijfeld van hem horen, of ze nu willen of niet.

