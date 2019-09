De luchtmacht van Vitesse: Linssen bij toeval uitgegroeid tot kopspecialist

Mensen in Arnhem Machiel wordt blijer van vrijwilli­gers­werk

15:51 Machiel Kattenbelt (41) is op weg naar de sportschool. ,,Daar moet ik zowaar heen tegenwoordig. Vroeger werkte ik als gastheer in de horeca. Dan rende je veel heen en weer op het werk en at je tussendoor iets, omdat je anders zou omvallen. Nu ik ben gestopt met werken in de horeca, merk ik dat ik echt naar de sportschool moet. Horeca is ontzettend zwaar.