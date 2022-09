De man met Toezicht op zijn shirt mompelde iets ‘onfeestelijks tegen ons

Dit jaar liep mijn vriendin uit Twente voor het eerst de tocht mee. Ze had geen idee wat ze moest verwachten. Borne kende ze al wel, Airborne nog niet. Op weg naar de start kwamen we via een handig fietspad vlakbij de Naald in Oosterbeek uit. Totdat we met onze fiets aan de hand op dranghekken stuitten. Om de stroom wandelaars niet te storen, schoven we een van de hekken even opzij.