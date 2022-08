De Melkfabriek mag nog een jaar door; bouw Cobercokwartier gaat eind 2023 van start

De Melkfa­briek klaar voor tussentijd­se reuring. ‘Het is toch zonde dat hier nooit wat gebeurt?’

ARNHEM - De algen in de toiletruimte zijn weg geboend, het soms bijna manshoge onkruid rond de schoorsteen is verleden tijd. De restanten van de voormalige Cobercofabriek aan de Nieuwe Kade staan voor een nieuw hoofdstuk in de ‘tussentijd’: De Melkfabriek is klaar voor reuring.

