De Poolse soldaat Edward Trochim heeft zijn naam terug: ‘De oorlog eindigt voor hem vandaag’

Legendari­sche Arnhemse disco Pink Panther herleeft bij Introdans: ‘Terug naar de discorevo­lu­tie’

16 september The Pink Panther aan de Vijfzinnenstraat in Arnhem was een legendarische zaak. Het bolwerk van de disco in de stad. Bekende artiesten als The Trammps, KC and The Sunshine Band en Percy Sledge traden er op. In 1984 maakte The Pink Panther plaats voor Introdans dat sinds deze week in een nieuwe show de discotijd laat herleven. Vanavond was de première.