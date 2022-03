De Steenen Tafel, van oudsher een toeristische trekpleister

Arnhem voor eeuwigHet is al sinds jaar en dag een toeristische Arnhemse trekpleister: de Steenen Tafel aan de Weg Achter het Bos in het noordelijke deel van Park Klarenbeek.

Het daar aanwezige ‘tafelblad’ is in feite een omgedraaide middeleeuwse grafzerk van Belgisch hardsteen, een overblijfsel van het vroegere klooster Monnikenhuizen. Dat klooster, in 1342 gesticht door de monniken van de Kartuizerorde, stond ooit op de plek waar later de Arnhemse Buitenschool aan de Bosweg werd gebouwd. Rond 1580 werd het klooster alweer gesloopt.

Arnhem ging rond dat jaar over op het gereformeerde geloof en dus was er geen plaats meer voor de monniken. Alleen de grafzerken bleven bewaard, de zogenaamde ‘steenen tafels’, waarvan er dus één uiteindelijk in Park Klarenbeek terechtkwam.

Ooit stond er een kiosk

Elke (oud-)Arnhemmer kent natuurlijk de Steenen Tafel. Wat men waarschijnlijk niet zal weten, is dat er ooit een kiosk bij de Steenen Tafel heeft gestaan.



Rond 1895 begon ene Janna Reem uit Klarendal als jong meisje van 15 met het verkopen van fruit aan de bezoekers van de Steenen Tafel. De Tafel was toen een druk bezochte toeristische trekpleister vanwege het fraaie uitzicht over de stad. Janna haalde het fruit bij haar zuster Tonia, die een fruitwinkel in Klarendal had en transporteerde het per kruiwagen de bult op.

Volledig scherm De Steenen Tafel in 1938. © Gelders Archief nr. 1501-04-15171

Vijf jaar later trouwde zij met Anton Gerritsen, in de wijk Klarendal beter bekend als De Does. Vanaf dat moment hielp haar man mee met de verkoop. Anton verkocht ook fruit aan het eind van de Hommelseweg tegenover de boerderij Moscowa.



Rond 1902 liepen de zaken bij de Steenen Tafel zo goed dat Janna er een kiosk liet bouwen, die de naam De Smalle Beurs meekreeg. Ze breidde het assortiment uit met ansichtkaarten en souvenirs en men kon er een verrekijker huren. De spulletjes kocht ze in bij De Goedkoope Winkel aan de Hommelstraat. De kruiwagen ging aan de kant en er werd een hondenkar ingeschakeld om de ingekochte spullen de bult op te rijden.

Janna Reem uit Klarendal plots oog in oog met koningin Wilhelmina

Hoe lang de kiosk er precies heeft gestaan, is niet bekend. Wel weten we dat Janna op zekere dag in 1913 tot haar grote verbazing koningin Wilhelmina, prins Hendrik en de toen 4-jarige prinses Juliana bij de kiosk zag verschijnen. Toen stond de kiosk er dus in ieder geval nog.



Op de ansichtkaart uit 1905 zien we twee personen bij de kiosk staan. Dat zouden heel goed Janna Reem en Anton Gerritsen kunnen zijn, maar dat is helaas niet gedocumenteerd.



Het fraaie uitzicht van toen is vandaag de dag nagenoeg verdwenen. Er staat veel begroeiing die een vrij zicht op de wijde omgeving belemmert.

