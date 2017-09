De toeristen komen wel, maar die houden het geld in de zak

Vrouw die in Openluchtmuseum werd geboren opent expo over evacuatie Arnhem

21:26 ARNHEM - Franneke van der Kallen opent dinsdag in brasserie Dudok in Arnhem een expositie over de geëvacueerden die in 1944 drie maanden in het Openluchtmuseum woonden. Zijzelf werd tijdens die evacuatie, op 17 november, in een van de Zaanse huisjes in het museum geboren.