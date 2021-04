De tropen bleven revalidatiearts Hugo altijd in het bloed zitten

Verleden levenHugo Berghauser Pont was revalidatiearts en een van de grondleggers van revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem.

Hugo Berghauser Pont was een dokter zoals patiënten hem graag zien. Hij was rustig en kon goed luisteren. Was hij het niet met je eens, dan zei hij dat vriendelijk. In Arnhem stond hij aan de wieg van revalidatiecentrum Groot Klimmendaal.

Hugo bracht zijn jeugd door in Soest op het terrein van het tbc-sanatorium Zonnegloren, waar zijn vader directeur was. Hij ging medicijnen studeren in Utrecht en leerde daar zijn vrouw Tineke kennen, die studente psychologie was.

Verhuizing naar Kameroen

Met hun oudste kind vertrokken ze in 1968 in dienst van de Nederlands Hervormde Zending naar een ziekenhuis in Kameroen. In Liverpool had Hugo zich gedurende zes maanden tot tropenarts bekwaamd. Voor Hugo en Tineke werden het acht prachtige jaren. Hun tweede en derde kind werden in Kameroen geboren.

In 1976 kwamen ze terug en Hugo besloot zich in Hoensbroek te specialiseren tot revalidatiearts. Zo kwam hij in 1980 als geneesheer-directeur terecht bij het kinderrevalidatiecentrum Bio in Arnhem. Later werd hij ook directeur van het Regionaal Revalidatiecentrum voor Volwassenen.