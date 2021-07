De vaccinatiebus gaat op tour: voor wie niet durfde, twijfelde, of het niet snapte

In buurten waar minder mensen zich laten vaccineren, gaat sinds deze week de vaccinatiebus van GGD Gelderland-Midden op de handrem. Met alleen maar je ID-bewijs, of iets anders met het BSN-nummer erop, kun je hier een Janssen-vaccinatie krijgen. Of in elk geval een goed gesprek.

Toen Danny Scheffer opstond dacht hij niet: Oh ja, even opletten, vandaag is mijn vaccinatie. De 45-jarige Arnhemmer was nog lang niet uitgetwijfeld (‘Je hoort zo veel op het nieuws’), laat staan dat ie al een afspraak had. Maar deze ochtend moest hij toevallig bij het wijkteam zijn.

,,Of ik me al had laten vaccineren, vroegen ze daar. Nee? Dan kun je nu naar de prikbus, zeiden ze, die staat er vandaag.’’ Niet bellen, niet twee weken wachten en in één keer klaar met ‘een shot Janssen’. Dat is een goed aanbod, dacht Scheffer.

En zo is hij om één uur ’s middags ineens een gevaccineerd man. Blij laat Scheffer de pleister zien, terwijl hij in een stoel onder de luifel van de vaccinatiebus van de GGD Gelderland-Midden de aanbevolen vijftien minuten afwacht. Ondertussen kletst hij met ‘Marco de EHBO’er’. Het is de tweede dag dat de vaccinatiebus op pad is. Op de eerste dag stond hij in de Arnhemse wijk Klarendal en vandaag staat hij weer in Arnhem geparkeerd, bij wijkcentrum De Wetering op de Geitenkamp.

Quote We hadden iemand die graag wilde, maar niet durfde. Als hij een afspraak maakte kon hij die niet afwachten. Te spannend Verpleegkundige Annemarie