De wereld als grote speelplaats: Freerunners ‘jammen’ in Arnhem

Niet eerder zo’n koude nacht op 3 april: -6,3 graden in Deelen, Winters­wijks record uit 1909 uit de boeken

Met -6,3 graden op meetpunt Deelen is het de koudste 3-aprilnacht ooit gemeten, zo meldt Weerplaza. Na de vele datum-warmterecords is er nu sprake van een datum-kouderecord. Daarmee is 113 jaar oud Winterswijks record verbroken.

8:05