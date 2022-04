De woningmarkt in Arnhem ontspant: minder kijkers, maar huizen gaan nog steeds boven de vraagprijs weg

ARNHEM - De woningmarkt in Arnhem ontspant licht. Er zijn minder kijkers en minder bieders. Maar de huizen gaan nog steeds ver boven de vraagprijs weg. ,,Omdat er nog steeds een woningtekort is. De vraag is groter dan het aanbod’’, zegt Rob Kranen, voorzitter van de NVM, afdeling Arnhem en omgeving.

In Arnhem is de gemiddelde verkoopprijs gestegen naar 428.000 euro. Dat is 13,7 procent meer dan een jaar geleden, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. ,,De afgelopen maand zien we een afvlakking van de stijging van de prijs. Door de oorlog in Oekraïne stijgen de brandstofprijzen, is de energienota hoger en is het leven duurder. Daarom maken mensen nu een pas op de plaats’’, zegt Kranen.

Aanbod toegenomen

Het zijn vooral de potentiële kopers die volgens Kranen afwachten. ,,We hebben minder kijkers en bieders. Mensen die willen verkopen, doen dat juist nu. Het aanbod is iets toegenomen. Omdat er een groot tekort is aan woningen, zijn de prijzen nog steeds hoog’’, zegt de makelaar.

Al ziet hij wel een verschil met een half jaar terug. ,,Toen dook iedereen op alle huizen, ook op de minder courante woningen. Nu zijn mensen selectiever waar ze gaan kijken. Al staan ze voor een goed opgeknapt huis uit de jaren dertig nog steeds in de rij.’’

Quote Mensen zijn selectie­ver waar ze gaan kijken. Al staan ze voor een goed opgeknapt huis uit de jaren dertig nog steeds in de rij Rob Kranen, NVM afdeling Arnhem en omgeving

Ook vrijstaande woningen zijn in trek. De gemiddelde verkoopprijs in Arnhem daarvan is nu 843.000 euro. Dat was een jaar geleden 673.000 euro. De verkoopprijs is met 25 procent gestegen. ,,Er zijn weinig vrije staande woningen in Arnhem. Wel in Oosterbeek. Maar nergens is de markt zo overspannen als in dat dorp. Dan is Velp iets beter.’’

Boven de vraagprijs

Maar liefst 86 procent van de huizen gaat boven de vraagprijs weg. Makelaars zetten lang niet altijd meer ‘bieden vanaf’ bij een vraagprijs. ,,Omdat het gewoon is geworden’’, zegt Kranen. Al neemt het verschil tussen de vraag- en verkoopprijs af. Een paar maanden geleden gingen woningen gemiddeld bijna 14 procent boven de vraagprijs weg. Nu is dat 8,1 procent.

De NVM meldt dat er al een paar regio's in Nederlands zijn waar de huizenprijzen dalen, zoals in het noordoosten van Noord-Brabant. Volgens Kranen is daar in Arnhem geen sprake van. ,,Er is hier nog steeds een groot woningtekort. Omdat er te weinig wordt gebouwd, is dat voorlopig niet opgelost.’’