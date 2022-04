Deel trolleynetwerk in Arnhem wordt ontmanteld; route nu domein van bussen op groen gas

Oekraïense vluchtelin­gen gratis naar Openlucht­mu­se­um dat heel 2022 de vrijheid viert

ARNHEM - Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem verwelkomt dezer dagen vluchtelingen voor het oorlogsgeweld in Oekraïne met open armen. Wie zich bij de kassa meldt met een Oekraïens paspoort, krijgt gratis toegang. Opmerkelijk: het jaarthema is dit keer ‘Hoe vrij ben jij?’.

