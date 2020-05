Denk/Verenigd Arnhem boos op ‘waanzinnig’ partijbestuur: ‘Wij staan achter onze politiek leider Azarkan’

Het bestuur van Denk, onder leiding van voorzitter Selcuk Öztürk, maakte vanochtend bekend dat Azarkan uit de partij is gezet. Hij zou zich niet aan de regels van de partij hebben gehouden. Het is het volgende hoofdstuk in een machtsstrijd tussen de vroegere leider Tunahan Kuzu en Farid Azarkan enerzijds en Kamerlid en partijvoorzitter Selçuk Öztürk anderzijds. In Arnhem wordt het laatste besluit van het bestuur met lede ogen aangezien. ,,Het is maar de vraag of dit juridisch kan. Maar een dermate zwaar besluit kan natuurlijk nooit door een bestuur van nog maar twee personen worden genomen. Zo wordt de partij nog dieper in problemen gebracht. Het is gewoonweg waanzinnig wat het bestuur nu doet. Het bestuur verraadt de partij.”

‘Beweging is nog springlevend’

Usta zegt dat de machtsstrijd vooral heel slecht nieuws is voor de 220.000 mensen die bij de Kamerverkiezingen in 2017 op Denk stemden. ,,Veel mensen waren het vertrouwen in de politiek kwijt. Denk gaf weer een stem aan deze mensen.”



Of Denk nog te redden is, weet Usta niet. ,,Maar de idealen zijn er nog. De beweging is nog springlevend. In de komende tijd moet gekeken worden hoe we die verder vorm gaan geven. Op 6 juni is er een ledenvergadering bij Denk gepland. Misschien moeten we daarop wachten, misschien gaat het anders in de komende weken. Dat moeten we afwachten.”



