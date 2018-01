Dertig en twintig jaar cel geëist tegen Arnhemmers voor roofmoord op Belg

Verkeersinfarct in en om Arnhem tijdens nasleep westerstorm

19:36 ARNHEM - Er was in de avondspits in en om Arnhem geen doorkomen aan. De Gelderse hoofdstad kampte donderdagavond met een verkeersinfarct als gevolg van de westerstorm die donderdag over Nederland raasde. Inmiddels zijn de problemen weer voorbij.