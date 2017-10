Deze kabinetsleden hebben link met onze regio

Mark Harbers (48) krijgt als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie asielzaken in zijn portefeuille. Hij is geboren en getogen in Ede. Hij behaalde zijn vwo-examen op CSG Het Streek waarna hij op zijn achttiende naar Rotterdam vertrok om economie te studeren aan de Erasmus Universiteit. Hij maakte die studie niet af maar werd politiek actief voor de VVD. Hij zou onder meer raadslid en wethouder in de Maasstad worden. In 2009 kwam hij in Tweede Kamer. Zijn huwelijk met de internist Bart Rövekamp werd in 2008 door de toenmalige burgemeester Ivo Opstelten, ook VVD, voltrokken.



De nieuwe minister van Financiën, CDA'er Wopke Hoekstra (42), werd in 1975 in Bennekom geboren. Zijn vader was huisarts in Veenendaal. Na enige tijd verhuisde het gezin naar Zeist.



Ingrid van Engelshoven (51) studeerde in de jaren tachtig beleids- en bestuurswetenschappen aan wat toen nog de Katholieke Universiteit Nijmegen heette. In die periode was ze voorzitter van de plaatselijke D66-afdeling. Ze wordt minister van Onderwijs en Cultuur.