Deze kinderen doen aan rolstoelbasketbal: ‘Je moet heel snel zijn’

Na de drank en de drugs is er nu spijker­hard experiment Temple Fang. 'Het ontstond als vanzelf'

ARNHEM/ LICHTENVOORDE - Een dynamische, psychedelische rock-act bestaande uit vier personen. Zo omschrijft Dennis Duijnhouwer Temple Fang. Een band die het vooral van de liveshows moet hebben. Wie dat wil checken, kan zondag 3 april terecht in Luxor Live in Arnhem. De band speelt half juli ook op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde.

1 april