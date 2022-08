Deze leuke zomerse activiteiten kun je doen in Arnhem

Het water op (of in)

Wat dacht je van een bootje huren? Lekker varen over de Rijn of de IJssel. Je kunt in de buurt van Arnhem op verschillende plekken bootjes huren. Zoals bij Gelderse bootverhuur of Plezierbootje B.V. in Lathum of Lingevaart in Doornenburg. Ga je er liever zelf op uit? Blaas een bootje op en ga varen op het meer van Lathum. Kun je meteen een verfrissende duik nemen

Naar de speeltuin

Ga met je kinderen een gezellige middag naar De Leuke Linde of de waterspeelplaats bij het Watermuseum en laat ze daar lekker ravotten. Misschien kwam je vroeger zelf nog wel op die plekken. Of speelde je in een andere speeltuin? Je kwam hoe dan ook moe, voldaan en onder de blauwe plekken en met geschaafde knieën thuis. Wat ook leuk is deze zomer in Arnhem is de bouwspeelplaats bij WAAR. Daar kan jij lekker op het terras zitten terwijl je koters lekker spelen. In dit artikel lees je er alles over.

Hutten bouwen

Hop, ga naar het Sonsbeekpark en bouw een mooie hut. Je bent niet alleen lekker actief, je kunt ook profiteren van de verkoelende schaduw! Is de hut klaar, ga dan gezellig samen wat drinken in je zelfgebouwde huisje.

Watergevecht organiseren

Ga langs de deuren in jouw buurt en vraag de buurtgenoten of ze zin hebben in een watergevecht. Emmers naar buiten, waterballonnen en -pistolen in de aanslag en spetteren maar! Als de buren geen zin hebben, kun je dit uiteraard ook met vrienden organiseren. Moet je nog een supersoaker kopen? Dat kan bij deze winkels. Aanvalluh!

De paden op, de lanen in

Met lekker weer is het toch het fijnste om buiten te zijn. Dus pak je skeelers, fiets of wandelschoenen en ga op pad. In de links doe je wat route-inspiratie op! Neem trouwens ook je zwemkleding mee, want na dat rondje kun je lekker afkoelen in bijvoorbeeld het grindgat of zwembad Klarenbeek. Meer zwemlocaties in Arnhem vind je hier.

IJskoude verkoeling

Na al die activiteiten is het tijd om even te ontspannen. Wat is er dan lekkerder dan een ijskoud drankje op een van de vele leuke terrassen in Arnhem? Bij deze horecazaken drink je heerlijke ijskoffie, op deze terrassen zit je lekker in de schaduw, en op deze juist in de zon. Er is in Arnhem voor ieder wat wils! Heb je meer in zin een ijsje? Maak je geen zorgen, want goede ijssalons in Arnhem vind je hier.

Barbecueën

Misschien we dé ultieme zomeractiviteit: barbecueën! Slinger de grill aan en geniet van de zwoele zomeravonden. In dit artikel geeft chef-kok Julius Jaspers Arnhemmers wat tips en hier lees je of je in het Sonsbeekpark mag bbq’en. Smakelijk!

