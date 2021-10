Diagnose autisme sloeg bij Rens in als een bom: ‘Het was een kantelpunt in mijn leven’

voorstellingARNHEM - Rens de Vette uit de Arnhemse wijk Heijenoord zingt over zijn tumultueuze leven met de rockband 5 Hoog Achter. De Vette speelt zichzelf in hun voorstelling ‘Kantelpunt’ die op 17 oktober in première gaat in Theater De Leeuw in Arnhem. ,,Pas op mijn 55ste kreeg ik te horen dat ik autisme heb. Het sloeg in als een bom. Alles viel op z’n plek. Het was een kantelpunt in mijn leven.”