Dief grist telefoon van terras weg maar wordt dankzij app snel in kraag gevat

Agenten zetten de achtervolging in en kwamen uit in een straat waar ze de fiets van de verdachte bij een woning zagen staan. Bij de woning kon de politie via de app ‘Find my iPhone’ zien dat de telefoon in de woning was. Daar werd de man die de telefoon en portemonnee had aangehouden voor heling. De tweede man, ook aanwezig in het huis, werd opgepakt voor diefstal.