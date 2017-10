Diesel van voor 2004 mag centrum Arnhem niet meer in

Arnhem blijft eetcafé Sint Jan trouw

7:24 ARNHEM - Eetcafé Sint Jan is al tientallen jaren een begrip in Arnhem. Toch was het met de komst van twee grote horeca-ondernemers de afgelopen twee jaar best spannend voor eigenaars John en Ingrid Pricken. Achteraf zijn ze blij met de komst van hun nieuwe buren 't Taphuys en Stan&Co.