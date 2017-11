'Dildobende' had maar één lid

ARNHEM/ NIJMEGEN - Een 40-jarige vrouw die ervan werd verdacht dat ze bij een Nijmeegse eroticashop een aantal dildo's en andere seksartikelen had gestolen, is gisteren door de Arnhemse politierechter tot een werkstraf van 40 uur veroordeeld.

Ze bleek het enige lid van de zogeheten dildobende te zijn die in maart van dit jaar in Nijmegen en Den Bosch toesloeg.

De diefstallen baarden landelijk veel opzien omdat camerabeelden ervan via de twitteraccount van een Nijmeegse wijkagent werden verspreid. Daarop zou ook een handlanger zijn te zien, maar van die verdenking bleef weinig over: de vrouw bleek in haar eentje te opereren. Wel stak ze bij het verlaten van de winkel haar duim omhoog naar haar vriend, maar dat gebaar was niet voldoende om aan te nemen dat er een bende aan het werk was.

Verslaafdencircuit

De vrouw liep tegen de lamp toen haar ex haar herkende op de beelden. Hij gaf haar daarop aan bij de politie omdat hij zich ernstig zorgen maakte over zijn voormalige vriendin. Ze zou in het verslaafdencircuit zitten en wellicht tot de diefstallen gedwongen worden omdat ze in de prostitutie werkzaam zou zijn.