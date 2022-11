Diny (91) en Harm (94) vieren platina huwelijk: ‘Na 70 jaar is het nog steeds liefde op het eerste gezicht’

Voetbalprogramma Arnhem e.o. Legio aantrekke­lij­ke wedstrij­den: Die­ren-OV­C'85, Arnhemse Boys-De Paasberg, Redichem-CHRC etcetera

ARNHEM - Het is moeilijk kiezen dit weekeinde in het amateurvoetbal in de regio Arnhem. Krakertjes, (streek)derby's, toppers, er staan veel boeiende wedstrijden op het programma.

10:41