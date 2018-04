Directeur van Eusebius in Arnhem moet vervroegd vertrekken vanwege 'dwingende stijl'

Elsweide-Ede­sche Boys gestaakt na opstootje en 'spugen en slaan'

0:06 ARNHEM - Het inhaalduel Elsweide-Edesche Boys in de vijfde klasse D is donderdagavond gestaakt. Na zeventig minuten spelen ontstond er een ruzie tussen een speler van Elsweide en de aanvoerder van Edesche Boys, waarna zowel spelers als begeleiding van beide teams zich er in het veld mee kwamen bemoeien.