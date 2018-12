Directeur Gelredome: ‘Zet voldoende treinen in na Piratenfestijn’

Shuttle-bussen

De gastheer van het Mega Piraten Festijn sprak van de rustigste editie van de afgelopen tien jaar. ,,In en rond Gelredome hebben we geen problemen gehad net als met onze shuttle-bussen naar winkelcentrum Kronenburg en Burgers’ Zoo. Alleen op het station Arnhem-Centraal is het fout gegaan”, zegt Van de Bunt.

Grote stroom

De stadiondirecteur denkt dat NS in de Randstad bij grote evenementen veel meer rekening houdt met een grote stroom reizigers dan in het oosten van het land. ,,Maar hier in Arnhem en Nijmegen organiseren we ook grote evenementen. Bij het Mega Piraten Festijn waren 30.000 bezoekers. Dan ben je er niet met een extra wagentje achter je reguliere trein. Wij zetten de shuttlebussen in, dan verwacht je dat de treinvervoerder ook inspeelt op grote groepen mensen”, zegt Van de Bunt.

De NS begrijpt de uitlatingen van de directeur niet. ,,Er is vooraf altijd contact met Gelredome over de te verwachten bezoekersaantallen. Wij hebben een goed beeld van het aantal mensen dat met de trein naar het evenement gaan en zetten daar op in. Dit evenement viel binnen de dienstregeling van NS. Dan zorgen we voor extra lange treinen om de mensen te kunnen vervoeren. Dat is voldoende”, zegt woordvoerder Corien Koetsier van NS. Ze voegt eraan toe dat er geen sprake is van materiële schade op het perron of in de treinstellen.