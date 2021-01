Directeur van de tabakslobby rookt zelf niet: ‘Roken is slecht voor de gezondheid, dat weet iedereen’

Bliksemac­tie van Arnhemse gemeente­raad: Paasberg­flat mag niet meer gebruikt worden voor zorgklan­ten

15 januari ARNHEM - Met een bliksemactie heeft de gemeenteraad van Arnhem voorkomen dat er opnieuw zorgklanten kunnen worden ondergebracht in de Paasbergflat. Eerder deze maand had de gemeente een langslepende rechtszaak daarover verloren van de stichting Onderdak. Daardoor was het toch weer mogelijk geworden om een grotere groep overlastgevende zorgmijders in de flat te huisvesten.