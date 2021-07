Directie Arnhems vervoersbedrijf declareert uren op 29 februari 2017, maar 2017 was geen schrikkeljaar

14 maanden cel voor diefstal­len uit woning na thuisbren­gen kleuter die alleen op straat liep

2 juli ARNHEM – Een 31-jarige man uit Gemert die vroeg in de ochtend een Arnhemse kleuter in zijn pyjama op straat aantrof, hem naar huis bracht en vervolgens de woning leeghaalde, is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en twee maanden.