Dit bos moet ervoor zorgen dat iedereen op de wereld over 30 jaar eten heeft

'Dit drugsafval kost ons handenvol geld'

10 maart OOSTERBEEK - ,,Het is de zoveelste keer in korte tijd dat er drugsafval is gevonden. Het is heel triest, want het kost ons elke keer handenvol geld." Aan het woord is boswachter Ben Oosting van het Geldersch Landschap en Kasteelen.