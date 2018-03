Dit is Arnhem. En dus niet Nijmegen of Deventer

ARNHEM - Waar zijn we hier, Deventer? Nijmegen misschien? Die vraag hoeven schippers en passagiers zichzelf nooit meer te stellen als ze in de Gelderse hoofdstad aanmeren aan de Nieuwe Kade. Daar staat sinds deze week in zes meer dan manshoge letters duidelijk aangegeven dat ze in ARNHEM zijn.