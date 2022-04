Dit is het verhaal van de kerk die tijdens pestepidemie in Arnhem kwam, maar ook weer verdween

Arnhemse fondsen steunen derde pilot van kinderobe­si­ta­spro­ject GO!

ARNHEM - Project GO! kan dankzij diverse fondsen in een derde Arnhemse wijk starten. GO! Gezond Onderweg is een wijkgerichte aanpak om kinderen en jongeren met overgewicht in hun eigen omgeving te helpen met een gezondere levensstijl. Dit leidt volgens GO! tot versterking van eigen kracht, eigen regie en een versterking van het sociale netwerk. GO! heeft subsidies ontvangen van Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis en De Dullertsstichting, Stichting Sint Nicolai Broederschap en Het Arnhems Fonds Achterstandswijken.

